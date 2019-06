Blasmusik sagt mehr als tausend Worte

Derzeit hängt der Thuner Himmel voller Trompeten, Posaunen und Tubas. Zum 24. Bernischen Kantonal-Musikfest 2019 sind in fünf Stärkeklassen 151 Musikvereine angemeldet. Neben Harmonieorchestern und Brassbands nehmen auch zwölf Tambourengruppen am Fest teil. Rund 6600 Musikerinnen und Musiker traten am vergangenen und treten am kommenden Wochenende zum musikalischen Wettstreit in Thun an. Als Wettspiellokale stehen das KKThun, der Bärensaal und ein Festzelt für 2000 Personen zur Verfügung.