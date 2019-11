Blumen und Applaus für Boltiger Gemeinderätinnen

43 stimmberechtigte Boltigerinnen und Boltiger (gut 4 Prozent) besuchten am Dienstag die von Gemeindepräsident Albert Wampfler geleitete Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Reidenbach. Präsident Wampfler begrüsste die in stiller Wahl gewählte neue Gemeinderätin Agnes Rieben gefolgt von herzlichem Applaus der Versammlung.