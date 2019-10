Boot in Schräglage wurde von der Polizei geborgen

Um 9.45 Uhr ging am Freitagmorgen bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass auf dem Thunersee auf der Höhe Gwatt ein Boot in Not geraten sei. Dieses befand sich in Schräglage auf dem Wasser. «Vermutlich ist das Boot schon in der Nacht abgesunken», sagte Letizia Paladino, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern, am Freitag auf Anfrage.