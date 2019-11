Dampfmaschinen: Umbau nicht prüfen

Ferner soll der Prüfauftrag nach Möglichkeit als Studienarbeit an ein Bildungsinstitut des Kantons Bern vergeben werden. So lautete Abplanalps Vorstoss in Form eines Postulats, welches er zusammen mit Parteikollege Andreas Michel (Schattenhalb) eingereicht hatte. Die Regierung hatte sich bereit erklärt, Studien bei der Rothornbahn und der BLS anzuregen und im Rahmen seines Förderprogramms oder des geplanten Wyss Centers Bern zu unterstützen.

Am Mittwoch hat nun der Grosse Rat mit 135 Ja- zu 3 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen Ja gesagt zur Überweisung des Postulats. Gleichzeitig ist der Vorstoss mit 68 Ja- zu 67 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen abgeschrieben worden.

Die freisinnige Fraktionssprecherin Sandra Hess (Nidau) wies unter anderem darauf hin, dass aus einem der Partei vorliegenden Bericht des Verwaltungsrates der Rothornbahn, hervorgeht, dass der für einen Umbau notwendige Raum in der Lokomotive der Bahn gar nicht vorhanden ist.

Ratskollege Beat Kohler (Grüne/Meiringen) machte sich stark für ein Verbot von Ölheizungen. «Dann gäbe es mehr Pelletheizungen und die Produktionsfirma in Ringgenberg könnte ihre Auslastung von derzeit zwanzig Prozent massiv steigern», sagte Kohler. Als «sicher gut gemeint» deklarierte SVP-Sprecher Ernst Wandfluh (Kandergrund) den Vorstoss seiner Parteikollegen, doch seien Holzpellets in erster Linie als guten Ersatz zu Ölheizungen zu bezeichnen.

Einzelsprecher Peter Flück (FDP/Interlaken) konnte, nachdem er seine Interessen als VR-Präsident der Brienz-Rothornbahnen offengelegt hatte, seinen Unmut nicht verhehlen. «Es geht doch nicht an, dass über die Köpfe von Privatunternehmen hinweg, von ihnen seitens des Kantons Prüfungen verlangt werden.» Dies irritiere und erstaune ihn zutiefst. Denn seines Wissens besitzen weder der Kanton noch die Postulanten Aktien der BRB, sagte Flück.