«Danke schön, Udo Jürgens»

Ob YB-Urgestein Martin Weber oder Alt-Bundesrat Adolf Ogi, alle freuen sich auf «Ich war noch niemals in New York». Politikerin Ursula Haller hat das Musical in Hamburg gesehen, war von der Inszenierung nicht überzeugt und ist sicher, dass es mit See und Alpen im Hintergrund gewinnt. Glücklich, dass es mit den Spielen so gut weitergeht, ist Elsbeth Jungi Stucki, ehemalige VR-Präsidentin und jetzt Präsidentin des Gold Members Club. Offen und bescheiden ist Peter Reber mit Gattin Livia und Tochter Nina auf dem roten Teppich unterwegs. Er ist gefragt, denn nächstes Jahr geht das Musical «Io senza te» mit Songs des Trios Peter, Sue und Marc über die Seebühne.