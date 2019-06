Darum gehen die Thuner Frauen am Freitag auf die Strasse

Im Vorgespräch war die Rede von Beschimpfungen, die sich die streikenden Frauen 1991 anhören mussten. Heute übernehmen solidarische Männer ihre Aufgaben, und manche Firmen lassen sie streiken. Bringt ein Streik etwas, wenn seine wirtschaftliche und gesellschaftliche Wirkung abgemildert wird, indem ­andere einspringen?

Giulia Bezio: Ich arbeite mit Kindern und habe mir das Recht herausgenommen, am Streik teilzunehmen. Allein dass für mich ein Ersatz gesucht werden muss, zeigt, dass Mangel besteht, wenn eine Frau nicht zur Arbeit geht.

Yvonne Christen: Richtig anspruchsvoll wird es, wenn wir auch die ganze Carearbeit noch in die Diskussion miteinbeziehen – Arbeit, die praktisch ausschliesslich Frauen leisten. Da haben wir dann Grossväter, die plötzlich merken: Mist, ich müsste gleichzeitig auf dem Tennisplatz stehen und noch irgendwo das Grosskind holen.

Grossvater spielt Tennis, während die Grossmutter sich um das Grosskind kümmert: Ist das nicht bloss ein Klischee?

Katrin Barben: Das ist sehr wohl Realität und nicht nur ein Klischee.

Wie wichtig ist Solidarität für den Frauenstreik?

Katrin Barben: Sie ist zentral.

Dürfen Männer auch mit­machen?

Yvonne Christen: Ja – zumindest aus meiner Sicht. Ich weiss aber, dass nicht alle im Frauenstreikkollektiv Thun-BeO dieser Meinung sind.

Giuila Bezio: Natürlich sind Männer willkommen.

«Der Frauenstreik betrifft nicht nur Frauen.»Yvonne Christen

Yvonne Christen: Der Frauenstreik betrifft ja nicht nur Frauen. Natürlich ist es für Frauen schwierig, in grösseren Pensen arbeiten zu können, wenn sie den Hauptteil der Carearbeit übernehmen. Handkehrum haben viele Männer Schwierigkeiten, ihr Anstellungspensum auf weniger als 80 Prozent zu reduzieren. Der Papatag hat sich zwar mittlerweile weitum eingebürgert – aber mehr auch nicht.

Woran liegt das? Wollen die Männer nicht, weil es erwiesenermassen schwieriger ist, sich in zwei Welten – Geschäft und Familie mit Haushalt – zu behaupten? Oder lässt die Wirtschaft nicht mehr Flexibilität zu?

Katrin Barben: An beidem. Viele Männer genieren sich nach wie vor, wenn sie sich in Haushalt und Familie engagieren. Das ist ihnen peinlich.

Giulia Bezio: Es kommt natürlich darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt. In eher linken Kreisen wird das Aufteilen der Familienarbeit eher angestrebt, und die Wirtschaft bremst, während in anderen Bevölkerungsgruppen die Bereitschaft zum Mithelfen bei den Männern geringer ist.

Katrin Barben: Aber auch in linken Kreisen haben Männer Probleme damit, dass sie bei ihren Kumpels nicht cool sind, wenn sie den Haushalt schmeissen.

Gibt es nur Unterschiede beim politischen Hintergrund – oder auch zwischen den Genera­tionen?

Giulia Bezio: Bei Leuten in meinem Alter ist es normaler, dass man sich die Arbeit teilen möchte. Aber hier spielt das Thema Lohnungleichheit wieder eine Rolle. Weil die Frau in der Regel weniger verdient, ist wie klar, dass sie ihr Pensum reduziert, damit der Mann möglichst viel Geld nach Hause bringen kann.

Gibt es eigentlich auch linke Senioren, die klassische ­Frauenaufgaben übernehmen – oder spielen die auch Tennis?

Katrin Barben: Die spielen Golf! (lacht) Im Ernst: Ich erinnere mich, wie mein Grossvater noch als Patriarch agiert hat – dem musste man noch den «Tägu» bringen, weil er selber nie etwas machte. Das ist heute vorbei.

Yvonne Christen: Und viele Grossväter schätzen ja heute, dass sie mit den Enkeln nachholen können, was sie mit den Kindern nicht tun konnten. Die Wirtschaft müsste eigentlich ein Interesse daran haben, den Angestellten Flexibilität zu bieten. Meist ist man motivierter, wenn man ­Abwechslung hat in seinem Alltag.

Ich behaupte: Dieser Papa- oder Grosspapatag ist Augenwischerei. Meist nutzen die Männer diese Tage, um mit den Kindern Spass zu haben – während die unangenehmen Aufgaben, wie die Kinder am Morgen zur Kita oder zur Schule zu bringen oder am Mittag die hungrigen Mäuler zwischen vollen Wäschekörben zu stopfen, weiterhin von Frauen erledigt werden…

Yvonne Christen: (lacht) Das mag zutreffen. Aber immerhin ist es ein guter Anfang. So wie Gulia Bezio gesagt hat: Der Gedanke, dass Männer und Frauen sich die Arbeit in Haushalt und Familie teilen, hat sich etabliert.

Neue technische Hilfsmittel ermöglichen mehr Arbeit von daheim aus. Wird Gleichberechtigung deshalb erst jetzt greifbar?

Katrin Barben: Als unsere Kinder klein waren, arbeitete mein Mann als Selbstständigerwerbender daheim. Das war praktisch, weil immer jemand da war.

Giulia Bezio: Das kann ein Ansatz sein – aber leider nicht für alle. Gerade in jenen Berufen, die schlecht bezahlt sind, ist oft eben die Anwesenheit der Angestellten verlangt. Ich denke da etwa an den Bau oder den Verkauf. Gerade dort, wo sowieso das Geld für Fremdbetreuung tendenziell knapp wird, ist Heimarbeit oft keine Alternative.

Sie waren 1991 beim ersten schweizweiten Frauenstreik noch nicht auf der Welt, Giulia Bezio. Haben Sie den Eindruck, dass damals etwas bewegt wurde, wovon Sie heute profitieren?

Giulia Bezio: Der Frauenstreik 1991 war wichtig, weil dieser die Umsetzung des Gleichheitsartikels ins Rollen brachte. Ich denke aber, dass nicht nur dieser eine Streiktag wichtig war, sondern die Vernetzung der Frauen ganz generell.

Braucht es deshalb noch einmal einen Anlauf – weil das, was damals erreicht wurde, für junge Frauen von heute zu wenig ist?

Giulia Bezio: Unbedingt. Sicher gibt es heute viel weniger Ungleichheit zwischen Frauen und Männern. Männer lassen sich weniger bedienen, und die Lohndifferenz wurde etwas kleiner. Genau das ist aber gleichzeitig auch das Problem: die Ungleichheit, die Missbräuche, all das passiert viel versteckter und wird viel weniger wahrgenommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen oder gegen Lohnungleichheit setzen.

«Die Ungleichheit, die Missbräuche, all das passiert viel versteckter.»Giulia Bezio

Katrin Barben: Wobei sich Letztere tatsächlich etwas verkleinert hat. Betrugen die Unterschiede einst um die 30 Prozent, sind sie auf immer noch zu hohe 15 bis 20 Prozent zurückgegangen. Das zeigt aber auch, wie langsam solche Prozesse vonstattengehen und wie schwierig die ganze Sache ist. Wenn ich neben der Forderung nach einem Mindestlohn von 4000 Franken den Wunsch nach einer 30-Stunden-Woche höre, lässt mich die Erfahrung nur leise kichern.

Aber als langjährige Politikerin wissen Sie, dass man mehr fordern muss, als man am Ende erreichen will?

Katrin Barben: Genau!

Wenn wir das Erreichte seit 1991 als Basis für eine Zukunftsprognose nehmen, müssen wir davon ausgehen, dass Frauen und Männer erst in 50 oder 60 Jahren richtig gleichberechtigt sind...

Yvonne Christen: Das ist in der Tat eine lange Zeit. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns jetzt nicht zurücklehnen und denken, dank dem Gleichstellungsgesetz sei alles in Ordnung. Ist es eben nicht! Es hapert nämlich in vielen Punkten in der Umsetzung.

Ist denn das Gesetz an sich ungenügend – oder setzt die Politik es zu wenig konsequent um?

Katrin Barben: Das Sexualstrafrecht ist auf alle Fälle ungenügend, weil es Frauen nicht wirksam vor Gewalt schützt.

Yvonne Christen: Die Tatsache, dass der Frauenstreik breit thematisiert wird und viel Resonanz auslöst, lässt mich hoffen, dass die Leute auch wirklich hinsehen und feststellen, dass nicht alles in Ordnung ist.

Wie wollen Sie erreichen, dass die Gesellschaft nicht nur hinsieht und feststellt – sondern auch handelt?

Yvonne Christen: In der Arbeitswelt könnte eine Lohnbuchkontrolle eine Lösung sein. Es ist technisch nicht sehr aufwendig, Einblick in die Löhne der Angestellten nehmen zu können.

Nach dem Motto: Wenn wir schon das Bankgeheimnis abschaffen, können wir auch gleich in die Lohntüte blicken.

Yvonne Christen: Viele Anliegen des Frauenstreiks betreffen Tabuthemen in der Schweiz. Lohn ist eines davon.

Mit solchen Ansätzen rütteln Sie aber am Bild, das viele Schweizer von sich selber haben, dass sie eben nicht nur fleissige, sondern auch diskrete Geschäftsleute sind, organisiert in patriarchalischen Strukturen. Männer aus den Federn von Gotthelf und Schiller prägen die schweizerische Identität – und nun werden sie infrage gestellt...

Yvonne Christen: ...und gleichzeitig sagen viele, in der Schweiz würden Frauen gleichberechtigt behandelt.

Hätte der zweite Frauenstreik nicht früher stattfinden sollen?

Katrin Barben: Doch.

Warum ist es nicht passiert?

Katrin Barben: Es kam im ersten Moment einiges in Bewegung, Aufbruchstimmung war spürbar. Bald wurden ein paar Nationalrätinnen gewählt, und im Kanton und in den Gemeinden wurde es für Frauen einfacher, Listenplätze und letztlich Ämter zu ergattern. Aber irgendwann flachte das ab – und da hätte man womöglich nachlegen müssen.

Yvonne Christen: Dass Bewegungen in Wellen ablaufen, ist bekannt. Jetzt findet ein Generationenwechsel statt. Ich selber – und auch die Jüngeren – gehen davon aus, dass wir gleichberechtigt sind. Weil wir so aufgezogen wurden. Und jetzt merken wir, dass halt vieles immer noch im Argen liegt.

Ist eigentlich das Thuner Komitee der letzte urbane Vorposten der Bewegung gegen die Täler hin?

Katrin Barben: Ach was! Die Bäuerinnen haben auch gemerkt, dass sie zu kurz kommen und bei einer Scheidung Probleme ­kriegen.

«Die Bäuerinnen haben auch gemerkt, dass sie bei einer Scheidung den Kürzeren ziehen.»Katrin Barben

Yvonne Christen: Im Gegenteil. Es macht uns stolz, dass auch Frauen aus Spiez oder Interlaken dabei sind. Und wir wissen, dass noch die eine oder andere mehr aktiv mitgemacht hätte, wenn sie nicht schon für die Mitarbeit am Bernisch-Kantonalen Jodlerfest in Brienz zugesagt hätte.

Was wünschen Sie sich für den Frauenstreiktag?

Yvonne Christen: Dass er möglichst laut und bunt wird.

Giulia Bezio: Dass Frauen mit einem griffigeren Gesetz, das sich an der Istanbul-Konvention orientiert, wirksam vor sexueller Gewalt geschützt werden.

Katrin Barben: Wichtig ist, dass man Freude daran hat, etwas bewegen zu wollen. Denn solange dieses Gefühl da ist, kann man tatsächlich etwas bewegen. (Thuner Tagblatt)