Darum holt sie ihr Essen aus dem Container

Was wir brauchen, sind Handschuhe, um den Müll zu durchsuchen, eine Stirnlampe, um in den Tiefen der Abfallberge überhaupt etwas zu sehen, und eine Tasche, um das Gefundene zu verstauen. Bevor es losgehen kann, erklärt Anna mir die Spielregeln: «Wir gehen hin, schauen, was es hat, nehmen, was wir brauchen können, und gehen wieder. Wir verhalten uns unauffällig, stören niemanden und beeilen uns. Und ganz wichtig: Wir hinterlassen den Ort so, wie wir ihn vorgefunden haben.»

In Konflikt mit dem Gesetz?

Klingt fair, ich bin bereit. Trotzdem fühlt sich das Unterfangen irgendwie verboten an. Ich rufe mir in Erinnerung, dass wir den Müll durchsuchen gehen und nicht vorhaben, eine Bank zu überfallen. In der Schweiz ist das Mitnehmen von Abfällen grundsätzlich keine Straftat. Strafbar macht man sich erst, wenn man abgeschlossenes Gelände betritt (Hausfriedensbruch), den Verschluss eines Containers aufbricht (Sachbeschädigung) oder Dinge mitnimmt, die gar nicht zum Abfall gehören (Diebstahl). Solange wir also nirgendwo einbrechen, nichts kaputt machen und nichts mitnehmen, was nicht im Abfall liegt, verstossen wir gegen kein Gesetz.

Orchideen...

Schon beim zweiten Supermarkt werden wir fündig. Fünf grosse Mülltonnen stehen auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude. Sie sind unverschlossen. Anna wirft einen Blick rein und stösst einen Schrei des Entzückens aus: «Eine Orchidee! Schau wie schön die noch ist!» Triumphierend streckt sie mir einen kleinen Blumentopf mit einer wunderschönen weissen Orchidee entgegen. Sie streift die Handschuhe über, knipst die Stirnlampe an und beginnt zu wühlen. Unter einem Berg von Plastikmüll stösst sie auf noch mehr Orchideen. Voller Euphorie gräbt sie weiter und holt einen Schatz nach dem anderen ans Licht.

... und Nahrungsmittel

Brot, Kuchen, Mandarinen, Bananen, Mangos, Äpfel, Peperoni, Lauch, Karotten, Kartoffeln, Salat, Käse… Ich traue meinen Augen nicht. Mit einer solchen Menge hatte ich nicht gerechnet. Was mich aber noch mehr erstaunt als die Menge, ist die Qualität der Produkte. Eine Kartoffel ist leicht angefault, ein paar Äpfel haben Dellen. Und bei fast allen ist das Mindesthaltbarkeitsdatum am Tag zuvor abgelaufen. Aber die meisten Produkte sehen tadellos und noch sehr geniessbar aus.

«Sieben Mandarinen, sechs davon sind noch gut, eine ist angefault. Anstatt diese eine rauszunehmen, wird das ganze Netz weggeworfen.»

«Schau, das ist typisch»: Anna hält ein Netz mit Mandarinen in die Luft. «Da sind sieben Stück drin, sechs davon sind noch gut, eine ist angefault. Anstatt diese eine Mandarine rauszunehmen, wird das ganze Netz weggeworfen.» Sie seufzt. Wahrscheinlich ist ihr wieder in den Sinn gekommen, dass das hier weder ein Spiel noch eine Schatzsuche ist, sondern ihr Kampf gegen die Verschwendung von Lebensmitteln.