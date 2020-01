«Das Album gibt sehr viel von meinem innersten Wesen preis»

Es gebe aber Momente, wo es «einfach sprudelt und plötzlich ganz schnell geht». Solch einen Moment hatte Vaglio, als er das Schauspielern an den Nagel hängte, damals habe er in kürzester Zeit etwa zehn Lieder komponiert. Einige davon sind auf seiner neuen Platte «Pyramid» zu hören.

Schwierige Suche

Für einen Musiker sei es immer schwierig, Produzenten zu finden, die unterstützend und nicht einengend seien, was die Songs angehe. Den richtigen Produzenten für sein aktuelles Album zu finden, war auch für Vaglio eine Suchaktion: «Keiner hat verstanden, was ich wirklich wollte», sagt er nachdenklich. Nicht zuletzt führte ihn diese Suche sogar zum Produzenten der isländischen Sängerin Björk.

Doch wie andere Produzenten vor ihm wollte auch dieser Sophos in eine Schublade stecken, welche dem Künstler nur wenig Freiheit garantiert hätte, sagt er. Fündig wurde Vaglio bei dem Produzenten von Lunik und dessen Kollegen: «Ich kannte Luk Zimmermann, den Produzenten von Lunik, bereits, und er hat mich dann Slade Templeton vorgestellt.»

Name aus dem Griechischen

Einen passenden Namen für ein Musikprojekt zu finden, sei immer das Schwierigste, sagt Sergio-Maurice Vaglio. Für ihn war aber klar, dass er keinen englischen Künstlernamen wollte. Auf das Pseudonym Sophos brachte ihn die Frau von seinem Produzenten Slade Templeton: «Sie war der Ansicht, dass der Name in Griechisch sein sollte.»

Sie sei dann einmal auf das Wort «sofós» gestossen, was übersetzt «der Weise» heisse: «Ich dachte, es tönt noch schön», sagt Vaglio. Er selbst hat italienische und griechische Wurzeln und fand den Namen nicht zuletzt auch deshalb passend. Er fügt lachend hinzu, dass der Name schliesslich auch zu seinen immer ­weisser werdenden Haaren ­passe.

Im Rahmen seines neu veröffentlichten Albums wird Sophos dieses Jahr auf Tour gehen. Vom Frühling bis in den Herbst wird Sergio-Maurice Vaglio um die 15 Konzerte in der Schweiz spielen; wie viele es genau werden, ist noch nicht klar. Beginnen wird die Tour am 5. März in der Romandie – im Zelig in Lausanne. Die Vorfreude auf die Konzerte ist gross: «Ich finde es immer schön, live auf der Bühne zu stehen», sagt der Musiker mit einem Lächeln im Gesicht.

Weitere Informationen: www.sophosmusic.com