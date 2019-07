«Das Feuerwerk ist ein Crescendo»

Am letzten Seenachtsfest 2017 wurde nahezu eine Tonne Schwarzpulver in den Nachthimmel geschossen. Wie viel wird es am Samstag sein?

Bruno Jordi: Es wird sich in ähnlichem Rahmen bewegen. Mit Sugyp aus dem Waadtland steht ein neuer Produzent dahinter – indes mit denselben Leuten wie bisher.