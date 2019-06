Das Hauptgassenfest geht in die zweite Runde

Ein sommerliches Fest mit dem Fokus Gastronomie und Musik – und dies in der ganzen Altstadt: Das ist es, was Alice Kropf, Co-Präsidentin Pro Nachtleben Thun, Matthias Frank, Barkeeper in der Kulturbar Mundwerk, Alt­stadtanwohnerin Regula Saameli sowie Erika Andres und Jürg Simmen von der Schlossbergbar vorschwebte. Zusammen lancierten sie vor einem Jahr das erste Thuner Hauptgassenfest.