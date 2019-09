Sollen öffentliche Spielplätze in Thun rauchfrei werden? Diese Frage behandelte das Parlament am Donnerstag im Rahmen eines Prüfauftrags, den die drei Vertreter der BDP eingereicht hatten. Sie wiesen in ihrem Postulat darauf hin, dass diverse Schweizer Ortschaften wie etwa Chur ein entsprechendes Verbot bereits kennen. Im Kanton Bern hingegen wäre Thun eine der ersten Städte mit dieser Regelung (wir berichteten).