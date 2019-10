Denkanstösse für die Thuner Fussballer

Der FC Thun steckt gerade in einer sportlich schwierigen Lage. Nach einem Drittel der Saison liegt die Mannschaft am Ende der Tabelle, vier Punkte entfernt von Barrageplatz 9. Aber der Club tickt in solchen Phasen anders als mancher Konkurrent, die Verantwortlichen erwecken nicht den Eindruck, sich aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen oder ratlos zu sein.