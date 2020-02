«Der Biber bringt Dynamik in die Gewässer»

«Wir haben uns viel vorgenommen, und viele umfangreiche Projekte konnten wir erfolgreich abschliessen», freute sich Andreas Fuchs, Präsident Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee (UTB), an der Hauptversammlung vom Freitag in Interlaken. So konnten die Trockenmauer- und Natursteinarbeiten am Hohlweg in Ringgenberg als Teil des historischen Pilgerwegs fertiggestellt werden. Im Gwattlischenmoos schützen Totholzstrukturen als Wellenbrecher die Schilfbestände.