Der Kapitän des Sonnenschiffs

Es ist Mittag in Thun. Das Solarschiff liegt in der prallen Sonne an seinem Platz gleich neben dem Strandbad. Kapitän Johannes Charrois öffnet die Tür zu seinem Schiff, die angemeldeten Gäste betreten das Deck. Eine Rundfahrt auf dem See steht an. Mit an Bord sind seine Eltern Rahel und Matthias Charrois sowie Freunde.

Seit 2011 verkehrt das Schiff mit der Kraft der Sonne auf dem See und der Aare. «Ich muss nur den Schlüssel drehen, dann können wir schon loslegen», sagt der 29-Jährige. Er tuts, dann fährt das Schiff gemächlich aus dem Hafen auf den See. Vorbei an der Badi, vorbei an der Seespiele-Bühne, in Richtung Berge.

Der See liegt ruhig, das Schiff gleitet leise durchs Wasser. Die Stimmung an Bord ist entspannt. Rahel Charrois tischt Salat und Brot, Kaffee und Glace auf. Ins Wasser mag niemand tauchen. Am Heck schaukeln zwei Hängekörbe im Fahrtwind. «Darin glaubt man, über dem See zu schweben.»

Schiff statt Aussicht

Die Geschichte des Solarschiffs nahm ihren Anfang in Leissigen. Dort zogen die Eltern in ein Haus etwas oberhalb des Thunersees. «Wir hatten eine wunderschöne Aussicht», sagt Vater Matthias Charrois. Der Blick ging bis nach Thun und Interlaken. Doch dann nahm ihnen ein Neubau die Sicht.

«Ich habe hier schon fast den ganzen Lebenskreislauf erlebt.»Johannes Charrois, Kapitän Solarschiff

Da habe er zu seiner Frau gesagt: «Du musst nicht traurig sein, wir kaufen uns ein Schiffli.» Da wusste er noch nicht, dass das Schiffli ein Schiff sein würde. Fündig wurde er am Vierwaldstättersee. Dort war ein Boot ausgeschrieben, er sah es sich an. Er hatte zwei Stunden Bedenkzeit – und sagte dann zu.

Seinen Sohn durchfuhr ein Schreck, als er sah, was sich sein Vater gekauft hatte: einen geräumigen Bootsrumpf, viel zu gross für einen Ausflug zu zweit in der Abenddämmerung, zu gross nur für einen privaten Betrieb. «So entstand nach und nach die Idee für unser Schiff», sagt Johannes Charrois.

Nur mit Sonne

Es folgte ein beschwerlicher Weg. «Wir gingen völlig blauäugig an die Sache heran.» Eine Behörde nach der anderen sei gekommen, habe nach dieser und jener Bewilligung gefragt. «Wir aber wussten nicht, was eine Bewilligung ist», sagt er und lacht. «Aber wir sind immer mehr in die Sache hineingewachsen.»

Bald stand für die Familie fest, dass das Schiff von der Sonne angetrieben werden soll. «Auf einem Motorboot oder Kursschiff hat man ständig Lärm und Dieselgestank in der Nase», sagt der Kapitän. «Das wollten wir nicht.» Ihn habe der Gedanke fasziniert, dass ein Schiff mit erneuerbarer Energie lautlos übers Wasser gleiten kann.

Eine Herausforderung war das Dach, sagt Matthias Charrois. «Wir glaubten, dass es einfach ist, ein passendes Glas mit Hochleistungszellen zu finden.» Doch er wurde erst in Österreich fündig. «Nun ist es wie eine Pergola. Die Sonne muss man darunter spüren, aber sie muss genügend Energie liefern.»

Das ganze Leben

Das Solarschiff verkehrt seit Sommer 2011 auf dem Thunersee. Gruppen können eine Fahrt buchen, mit Musik und Caterings, für Feste und Partys, für Taufen, Hochzeitsanträge oder Seebestattungen. «Ich habe hier schon fast den ganzen Lebenskreislauf erlebt.» Als Kapitän sei er immer Teil der Gruppe. «Das ist schön.»

Im vergangenen Winter wurde das Solar vollständig zerlegt und neu zusammengebaut. Es ist jetzt breiter und liegt tiefer und damit stabiler im Wasser. Die beiden Rümpfe sind in vier Schotträume unterteilt. «Reisst einer auf, wird das Wasser automatisch herausgepumpt», sagt der Kapitän.

Seit zwei Jahren bietet das Schiff im Auftrag der Stadt Thun auch einen Shuttle-Rundkurs an. An den Wochenenden zwischen Juni und Mitte Oktober verkehrt es ab dem Strandbad nach Hünibach, Hofstetten und Schadau. Das Schiff bietet Plätze für zwölf Personen.

Eine Familiensache

Das Solarschiff ist eine Familienangelegenheit. «Wenn jemand von uns fehlen würde, wäre es nicht so, wie es ist», sagt Johannes Charrois. Er ist der Manager, er kümmert sich um die Organisation, um Arbeitsabläufe. Er ist der Einzige, der einen Lohn bezieht für den Teilzeitjob als Kapitän.

Sein Vater, beruflich als Therapeut für Psychomotorik tätig, ist der technische Leiter. «Ich verliere mich gerne in Details», sagt er. Die Mutter, Kindergärtnerin und Bildhauerin, kümmert sich auf dem Schiff um die Einrichtung und das Catering. «Ich mache das sehr gern.» Im Sommer bleibe aber kaum Freizeit.

Die Familie hat viel Zeit und viel Geld in das Solarschiff gesteckt. Es habe schwierige Momente gegeben, betrieblich und finanziell, sagt Rahel Charrois. Doch es habe sich gelohnt. «Das Schiff ist zu unserer Lebensfreude geworden.»

Hoch in der Luft

Johannes Charrois hält sich fast immer auf dem Wasser oder am Wasser auf. «Der Thunersee ist meine Heimat geworden», sagt er. Aufgewachsen ist er in Wengen, schon länger lebt er in Thun. Jetzt wohnt er in unmittelbarer Nähe der Schwäbis-Badi, wo aus dem See bereits die Aare geworden ist.

Für ihn ist der Thunersee Arbeitsplatz und Freizeitparadies, manchmal beides gleichzeitig. «Dieser See löst bei mir so viel Schönes aus.» Zum Beispiel dann, wenn er in der Mitte des Sees den Motor ausschaltet, sodass man nur noch das Plätschern des Wassers und die Seevögel hört.

Manchmal blickt er auch auf den See hinunter. Er hängt dann in seinem Gleitschirm, eines seiner liebsten Hobbys. Gerne startet er von den Hügeln, die sich um den See herum gruppieren. Dann fliegt er über das Wasser, und besonders freut er sich, wenn das Solarschiff über den See tuckert.