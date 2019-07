Der Meilenstein auf dem beruflichen Weg

«Damit seid ihr nicht fertig, aber es ist ein Meilenstein und bietet euch die Möglichkeit einen eigenen beruflichen Weg zu gestalten», begrüsste Peter von Allmen, Abteilungsleiter Berufsmaturität, die 152 erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten sowie gegen 400 Gäste im Burgsaal. Den besten Abschluss im Maturitätszeugnis BM2 TALS schaffte Elio von Grünigen mit 5,7 in Architektur, Nick Leuthold erzielte eine 5,5 in Chemie. In GESO erreichte Sara Bieri eine 5,5 in Gesundheit und Romina Wyss 5,4 im Kaufmännischen.