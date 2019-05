Der Sog des virtuosen Gaia-Festivals

Das 11. Gaia-Festival Oberhofen schenkte seiner Fan-Gemeinde ein erlesenes und überraschendes Programm mit selten gehörten Werken, einer Uraufführung des Auftragswerkes «Dreisamkeit» von Thomas Fortmann, dem Brunch mit dem Melisma Saxophone Quartet und der West Side Story bis hin zu bekannten Klassik-Hits.

An der Opening-Night erzählte die Komponistin Dobrinka Tabakova beim Musikertalk von ihren Vorbildern Bach und Messiaen. Erstmals wurde in der Stadtkirche Thun mit ihrer hervorragenden Akustik konzertiert, mit dem Titel «Sehnsucht nach Freiheit». Die künstlerische Leiterin Gwendolyn Masin, Direktorin Mirjam Toews, Präsident Christoph Ott und alle ehrenamtlichen Helfer hinter den Kulissen schauen nun auf das nächste Gaia-Festival vom 29. April bis 3. Mai 2020.

Gaia-Festival in Zahlen

Mit den Besucherzahlen der acht Konzerte vom 1. bis 5. Mai sind die Veranstalter zufrieden. Bei der Opening-Night wurden 201 Gäste begrüsst. Bei «Sehnsucht nach Freiheit» fanden sich 240 Menschen ein, das Konzert «Ungestillte Sehnsucht» verzeichnete 128 zahlende Gäste. Am Brunch im Parkhotel Gunten nahmen 60 Personen teil, am Familienkonzert wurden 75 kleine und grosse Besuchende gezählt. Die Gala zog 81 und die Matinee 85 Personen an.

Das Abschlusskonzert in der Kirche Hilterfingen genossen 198 Klassikfans. Das macht summa summarum 1068 Festivalgäste. Das Budget von 150000 Franken wurde nicht überschritten, was nicht möglich gewesen wäre ohne all die freiwilligen Helferinnen und Helfer und treuen Sponsoren.