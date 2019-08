Der Titelverteidiger ist auch Favorit

Es gibt nicht viele international besetzte Sportevents, an denen Oberländer als Favoriten antreten. Am Inferno-Triathlon, der in Thun beginnt und auf dem Schilthorn endet, startet am kommenden Samstag aber der in Därligen aufgewachsene und nun in Wilderswil wohnende Samuel «Sämi» Hürzeler als erster Siegesanwärter.