Die Artenvielfalt wird erfasst

«Gegenwärtig sind gegen 50 freiwillige Helferinnen und Helfer daran, die vielfältige Flora in der Region Thun zu erfassen», sagte Kaspar Ammann vom Netzwerk Landschaft Region Thun. Der Landschaftsarchitekt koordiniert unter der Trägerschaft von Pro Natura das im März gestartete Floreninventar zur flächendeckenden Erfassung der Pflanzenvielfalt.

Nach Zürich, Bern, Basel oder Genf sollen nun auch in der Stadt Thun und in der weiteren Region die Kenntnisse über die Biodiversität erweitert werden. «Am Ufer eines Gewässers, im Wald, an Wegrändern, zwischen Verbundsteinen, an der Strassenböschung oder gar an der Stadtmauer gedeihen oft ungeachtet zahlreiche Wildpflanzen», so Ammann. «Bereits sind über 2500 Fundmeldungen eingegangen.»

Spontanvegetation

Erfasst wird die Spontanvegetation durch sogenannte Kartiererinnen und Kartierer mit guten Pflanzenkenntnissen. Die flächendeckende Kartierung der Wildpflanzen erfolgt mit einer eigens für das Erfassen von Pflanzenstandorten entwickelten App von Info Flora, dem nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora.

Die in Thun gefundenen Pflanzenarten werden danach in der nationalen Datenbank erfasst. Die freiwilligen Kartierer sind jeweils in ihnen zugeteilten Quadraten von einem Kilometer unterwegs.

«Mit der flächendeckenden Kartierung soll in einer ersten Etappe herausgefunden werden, wie es um die Biodiversität der Stadt Thun steht», erläuterte Kaspar Ammann.

Die Ergebnisse dienen zum Beispiel dem Erhalt und der Förderung der Artenvielfalt, zum Sensibilisieren der Bevölkerung wie auch als Grundlage für das Bekämpfen von invasiven Problempflanzen (Neophyten). Zudem sei es auch möglich, mit dem erarbeiteten Wissen künftig regional verträgliches Saatgut herzustellen.

Mehrere Etappen

Die erste Etappe, welche jetzt vorab in der Stadt Thun angelaufen ist, wird etwa drei Jahre dauern. «Wir sind daran interessiert, bereits während der ersten Etappe weitere Gemeinden in das Projekt aufzunehmen und mit einer nächsten Etappe zu starten», erklärte Ammann.

Dazu würden interessierte Gemeinden und weitere Sponsorengelder benötigt. Nebst der Trägerschaft von Pro Natura Region Thun und der Stadt Thun wird das Projekt von zahlreichen namhaften Organisationen unterstützt. «Wir rechnen mit jährlichen Kosten von etwa 5000 Franken», sagte der Koordinator.