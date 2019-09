Die Gemeinde übernimmt die Bibliothek vom Frauenverein

«Die Bibliothek ist ein wichtiges Kulturangebot in der Gemeinde», sagte Gemeinderat Marc Marti. Damit leitete er an der Gemeindeversammlung in Sigriswil das erste Traktandum, «Übernahme Trägerschaft der Gemeindebibliothek», ein. Diese wird seit 1994 vom örtlichen Frauenverein im Gemeindehaus geführt. «In der Zwischenzeit hat sich die Bibliothek enorm weiterentwickelt mit steigenden Besucherzahlen und einer grossen Vielfalt an Medien», erläuterte der Bildungsvorsteher.