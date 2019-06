Die Raumplanung hat viele Baustellen

Die Liste, welche die Gemeinde Oberhofen in Sachen räumliche Entwicklung beschäftigt, ist lang. Dies zeigte sich an einer Informationsveranstaltung. «Ziel ist es, den Stand der Dinge aufzuzeigen», sagte Gemeindepräsident Philippe Tobler (SVP). Wohin die Reise indes wirklich geht, ist derzeit offen.

Ein Beispiel ist die seit längerem geplante Überbauung auf dem Barell-Gut, das auch den nordöstlichen Teil der Überbauungsordnung (UeO) «Chabis-Chopf» oberhalb der Aebnitstrasse beinhaltet. Seit dem Inkrafttreten der UeO im Jahr 1990 und der Überarbeitung von 1994 wurde nur der südliche Teil der UeO unterhalb der Aebnitstrasse überbaut.

Die mit Einzelbäumen und Hecken bestockte Gartenanlage im nordwestlichen Teil der UeO liegt in einer Grünzone. Seit Jahren bekundete die Gemeinde Oberhofen Interesse an einem Teilkauf des Grundstücks. Eine Projektgruppe führte in den Jahren 2012 und 2013 intensive Verhandlungen mit der Miteigentümergemeinschaft.

Dabei wurden verschiedene Varianten einer möglichen Partnerschaft diskutiert und analysiert. Schlussendlich stand ein Landverkauf an die Frutiger AG im Vordergrund, welche bereit war, anstelle der Gemeinde Oberhofen Teilparzellen des Areals zu erwerben.

Gemeindeversammlung entscheidet im Herbst

Im August 2015 konnten die Verhandlungen mit der Unterzeichnung eines Kaufvertrags abgeschlossen werden. Seither hat die Überbauungsordnung verschiedene Auflagen durchlebt und soll nun an der Gemeindeversammlung am 2. September dem Souverän zur Abstimmung vorgelegt werden. Das Projekt umfasst 55 Geschosswohnungen verschiedenster Grössen, drei Doppeleinfamilienhäuser sowie ein Einfamilienhaus.

Das Vorhaben hat auch Verkehrserhebungen nach sich gezogen. Diese haben gezeigt, dass das Projekt Barell-Gut rund 280 zusätzliche Fahrten pro Tag generiert. Im Zusammenhang mit der Teilrevision des Gemeindebaureglements hat sich der Gemeinderat deshalb entschieden, gleich auch die 16-jährige Verkehrsrichtplanung zu überprüfen. Dabei sollen die bestehenden Massnahmen überprüft und mit neuen Massnahmen, zum Beispiel in Sachen Radwegverbindungen, ergänzt werden. «Es ist dringend nötig, diesen Plan anzupassen», betonte Gemeinderätin Beatrice Frey (SVP).

Vorgesehen sind auch verkehrslenkende Massnahmen auf der Aebnit-, Schneckenbühl- und Sonnenbühlstrasse, um die Verkehrsbelastung zu reduzieren und die Sicherheit der Fussgänger zu verbessern. «Wir denken da etwa an ein Einbahnregime auf der Aebnitstrasse», sagte Beatrice Frey. Die Strasse dürfte also künftig nur noch bergwärts befahren werden. Wann dies der Fall sein wird, ist allerdings noch offen.

Der Hochwasserschutz ist auch Thema

Im Rahmen der Teilrevision des Gemeindebaureglements geht es auch um das Festlegen der Gewässerräume. Ziel ist eine bessere Berücksichtigung des Hochwasserschutzes und der Gewässernutzung. Zudem geht es weiter um neue Messweisen und Baubegriffe sowie um das Erarbeiten eines kommunalen Mehrwertabschöpfungsreglements.

Wie Gemeindepräsident Tobler weiter informierte, ist die von der SP Oberhofen und unabhängigen Bürgern eingereichte Initiative zur Schaffung von mehr bezahlbaren Wohnungen für Junge und Familien in Oberhofen gültig. «Über die Initiative wird an der Gemeindeversammlung im November abgestimmt», sagte Tobler und ergänzte: «Der Gemeinderat prüft derzeit einen Gegenvorschlag.» (Thuner Tagblatt)