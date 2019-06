Die Vision: Generationen vernetzen

Das neue Heim und die Wohnungen sind bereits voll belegt. Zwei Rasenspielfelder auf Burgerland bei der Stockhorn-Arena in Thun sind im Bau. «Wir sind unserer Vision, dass das Burgergut zum Treffpunkt der Generationen wird, ein gutes Stück nähergekommen», freute sich der Vorsitzende.

«Die Rechnung schliesst mit rund einer Million Franken besser als budgetiert», informierte Verwalter Christoph Hubacher. Im Berichtsjahr wurden gut 10,4 Millionen Franken investiert. Für Projekte aus Kultur, Sport, Jugendförderung, Umwelt und Soziales wurden anhand von 31 bewilligten Gesuchen 11910 Franken eingesetzt. Gesamtaufwand und Ertrag wurden mit 26,387 Millionen Franken ausgewiesen. Es konnten 1,382 Millionen Franken für zusätzliche Abschreibungen eingesetzt werden.

Die Versammlung hiess die Rechnung und den Nachkredit (Abschreibungen) einstimmig gut. Das Vermögen der Burgergemeinde Thun ist zweckgebunden und ausschliesslich für die Sozialfürsorge (mit eigenem Sozialdienst) und das Burgerheim an der Bernstrasse in Steffisburg bestimmt. Die Burgergemeinde beschäftigt aktuell 119 Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit.