Digital Natives helfen am Repair-Café

Junge Digital Natives werden vor Ort sein und sich der Anliegen annehmen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Es herrsche freies Kommen und Gehen. Dennoch werde eine vorgängige Anmeldung empfohlen (siehe Textende).

Seit eineinhalb Jahren ist «und» am Repair-Café Thun mit jungen Mitgliedern als Technikhilfe vertreten. «Das Format stiess sofort auf Anklang, weshalb die Technikhilfe sich nicht nur bei Anlässen einbringt, sondern auch diverse Handy-, Computer- und Druckerprobleme zu Hause lösen kommt», heisst es im Communiqué weiter. Neuerdings verfüge der Verein über eine Vielzahl junger Helfender, die so neben dem Gymnasium einen Job und einen Nebenverdienst haben.

Die individuelle Technikhilfe funktioniere so, dass nach einer Anmeldung über das Telefon, per Post, Mail oder Onlineformular auf generationentandem.ch ein Termin mit der zuständigen Person für ein Treffen, das wahlweise zu Hause oder im «und»-Raum an der Schlossmattstrasse 10 in Thun stattfindet, vereinbart wird. Kunden entscheiden selbst, wie viel Geld sie dafür zahlen (Mindestbetrag 25 Franken pro Stunde).

Anmeldung: 079 836 09 37 E-Mail: hilfe@generationentandem.ch; www.generationentandem.ch