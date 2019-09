Drei Verkehrsverbände machen mobil

Die Verkehrssituation an der Freienhofgasse gibt weiter zu reden. Bild: Google Streetview

Die Verkehrsverbände VCS Regionalgruppe Thun-Oberland, Pro Velo Region Thun und Fussverkehr Kanton Bern üben Kritik am Verkehrsregime in der Freienhofgasse in Thun.

Nachdem der Stadtrat im August den Projektierungskredit der Sanierung und Erneuerung Freienhofgasse zurückgewiesen hat, haben sie dem Thuner Gemeinderat Sofortmassnahmen für den heute ungenügenden Zustand der Freienhofgasse eingereicht. Gemäss ihrer Medienmitteilung von gestern verlangen sie: