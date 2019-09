Drei Verletzte nach Frontalkollision in Thun

Die Frontalkollision ereignete sich am Dienstagmittag um 12.40 Uhr in Thun. Eine Autolenkerin fuhr von Hilterfingen herkommend auf der Hofstettenstrasse in Richtung Stadtzentrum, gleichzeitig fuhr ein Autolenker mit Beifahrerin in die entgegengesetzte Richtung. Zwischen den Einmündungen Riedstrasse und Parkstrasse kam es aus bisher ungeklärten Gründen zur Frontalkollision der beiden Autos.