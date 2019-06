Drei Visionen für die Thuner Stadtplanung

Städtisch, sozial und wirtschaftlich: So soll laut dem Berner Architekten Andrea Roost eine Überbauung im Gebiet Rosenau-Scherzligen sein. Roost ist nicht irgendwer. Er hat in Thun die Überbauung im Gebiet Aarefeld und die KVA realisiert, in Bern stammt der Post-Parc beim Bahnhof aus seiner Feder. Und Roost ist vor allem auch ein Heimweh-Thuner. Er ist in der Stadt der Alpen aufgewachsen und hat sie immer im Herzen bewahrt. «Es ist ein schönes Fleckchen Erde.»