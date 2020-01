Drogerie Chartreuse ist in neuen Händen

Seit 1983 waren Stefan von Arx und Lis Christen Geschäftsführer und Inhaber der Drogerie Chartreuse in Hünibach. Per 1. Januar haben sie das Geschäft an der Staatsstrasse 138 nun an Isabelle Zaugg übergeben. Die diplomierte Drogistin machte ihre Lehre in Burgdorf. Danach arbeitete sie unter anderem für eine Naturproduktefirma in Zweisimmen, ehe sie die Geschäftsführung der Drogerie in Riggisberg übernahm.