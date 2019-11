In Bönigen wurde ein antiker Schatz gerettet

«Das ist eine gute Sache. Viele, die heute hier sind, haben bei diesem Dorfprojekt Geld gesprochen», sagte Burgerpräsident Heinz Seiler. Am Mittwoch fand auf dem Estrich des Alten Schulhauses in Bönigen die Besichtung des neuen Uhrwerks der historischen Turmuhr von 1926 statt. Zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner liessen sich von Thomas Muff, CEO der Muff Kirchturmtechnik AG in Triengen LU, vor Ort das Funktionieren des reparierten und ergänzten Uhrwerks erklären.