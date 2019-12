Ein bisschen Frühling an Heiligabend

Roosevelt.

«Ich hasse ‹Jingle Bells›», brummt Jeff in seinen Dreitagebart, so leise, dass es niemand hören kann. Aber es ist eh keiner in Lauschdistanz. Die stapfen lieber mit einem Sicherheitsabstand durch den leise rieselnden Schnee. Auch so ein Blödsinn, denkt Jeff. Wie soll er auch laut rieseln, der dämliche Schnee. Dann stimmt er halt doch nochmals «Jingle Bells» an.