Ein Blick zurück

«Schau mal, da ist das Tram», ruft ein Besucher der Ausstellung spontan aus. Tatsächlich fuhr früher ein Tram von Thun nach Steffisburg. Heute verbindet die beiden Orte der Bus. Dies ist nur ein Beispiel dafür, welche Veränderungen Steffisburg im Laufe der Zeit erlebte – Teile dieses Wandels sind in Bild und Video erhalten. In der umfangreichen digitalisierten Fotosammlung von Helene Schenk-Streuli finden sich zahlreiche solche Beispiele. Aktuell sind Bilder aus der Sammlung im Kunsthaus Steffisburg, beheimatet im ehemaligen Bushaus am Dorfplatz, ausgestellt.