Ein Fest für Laufende und das Publikum

Es war für ihn ein einsames Rennen, denn lag auf jedem Streckenabschnitt um Minuten vorn. Mit dem Anfang seines Rennens war er sehr zufrieden. Die Strecke hat ihm gefallen. Beim Forsthaus in Brienz hat er dann aber Magenschmerzen bekommen und musste sein Tempo etwas drosseln.

Damit hat er das anvisierte Ziel, die Strecke unter zwei Stunden zu bewältigen, nicht ganz erreicht. Vielleicht nächstes Jahr? Er denkt, dass er nicht zum letzten Mal am Brienzerseelauf teilgenommen hat, die Distanz von 35 Kilometer stimmt für ihn, denn er läuft verschiedene Distanzen.

Da seine Freundin in der Region Bern lebt und eine Grossmutter in Schwanden bei Brienz hat, kennt er die Region, auch vom Skifahren auf dem Hasliberg. So ganz überraschend war sein Sieg in der Szene übrigens nicht: er hat am Jungfraumarathon 2019 den ausgezeichneten achten Rang belegt.

Top-Halbmarathon für Jaun

Einen perfekten Laufsommer hat Karin Jaun aus Unterseen mit dem Overall-Sieg in einer Zeit von 1:26.24,0 im Halbmarathon gekrönt. Sie war bereits am Jungfrau-Marathon, am Inferno-Halbmarathon, am Glacier Run in Gstaad und am Aletsch-Halbmarathon die Schnellste ihrer Kategorie.

Die junge Sina Scherling aus Guttannen belegte Overall den dritten Rang. Aufs oberste Treppchen in der Kategorie M50 stieg Christoph Seiler im Halbmarathon, Overall war Jari Claes aus Wilderswil der Schnellste.

An Läufernachwuchs in der Region mangelt es nicht: Bei den Knaben U10 siegte Leon Ellenberger aus Bönigen, U16 war Mario Jurt aus Faulensee der Schnellste, U13 war es Mario Steiger aus Därligen.

Bei den Mädchen U13 siegte Jasmine Ruegsegger aus Matten. Spitzenplätze belegten Tim Grossniklaus aus Wilderswil, Florian Moor aus Hasliberg, Ladina Reist aus Bönigen, Aina Scherling aus Guttannen und Angela Rüegsegger aus Matten.

Ganz besonders war der Lauf der U13 Mädchen. «Nächstes Mal müssen wir sie anbinden», witzelte Speaker Christoph Leibundgut. Während dreissig Mädchen gespannt auf den Start warteten, schepperte Trauffers «Brienzer Buurli» aus dem Lautsprecher, und die Läuferinnen tänzelten, sprangen, klatschten und drängelten ein wenig. Und liefen bereits kurz vor dem Startschuss los.