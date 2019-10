Nüchtern und staubtrocken tönt, was Spiez künftig Kleinkunst in stilvoller und akustisch hervorragender Umgebung bescheren soll: «Umnutzung der Kirche für andere öffentliche Zwecke wie Kulturveranstaltungen, Kurse usw., befristet auf 5 Jahre.» So ist das Vorhaben in einer Baupublikation im jüngsten «Simmentaler Anzeiger» umschrieben.