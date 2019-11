Defizit trotz Steuersegen

Die Hoffnung, dass sich an der Gemeindeversammlung jemand freiwillig zur Verfügung stellen würde, war nach der mässig erfolgreichen Ausschreibung nicht allzu gross. Und tatsächlich blieben die Wahlvorschläge am Freitagabend aus. «Ich warte extra noch ein bisschen, damit ihr das Schweigen ertragen müsst», feixte Jost. Letztlich nützte auch das nichts: Weil sich niemand freiwillig meldete, muss der Gemeinderat ab Januar in dezimierter Formation walten. «Vielleicht überlegt es sich ja jemand bis im Juni anders», sagte Jost. Bis dahin wird die Gemeinde eine erneute Ausschreibung vornehmen.

Höhere Steuereträge

Ähnlich schweigsam waren die 140 anwesenden Stimmberechtigten beim Traktandum Budget 2020, was hier aber ganz im Sinne des Gemeinderates war. Weil auch im nächsten Jahr mehrere ausserordentliche Investitionen mit einer Gesamtsumme von 830'000 Franken anstehen, rechnet die Gemeinde mit einem Defizit von 22'000 Franken. Dass dieses nicht grösser ausfällt, ist vor allem höheren Steuereinnahmen zu verdanken: Sie dürften 2020 um 14 Prozent oder fast eine halbe Million Franken höher ausfallen als 2019.

Mit einer selbst auferlegten Investitionsobergrenze von jährlich 800'000 Franken konnte der Gemeinderat in den letzten Jahren eine weitere Verschuldung verhindern. Nun zeichnet sich aber ab, dass die Obergrenze künftig nicht mehr eingehalten werden kann. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, eine Auslegeordnung der planbaren Investitionen für die nächsten zehn Jahre vorzunehmen.

An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 30. Januar wird er der Bevölkerung eine Investitionsstrategie vorlegen. «Sie wird auch Konsequenzen aufzeigen, wenn die Obergrenze erhöht würde», sagte noch-Gemeinderätin Barbara Rüegsegger. Eine Steuererhöhung per 2021 könne nicht ausgeschlossen werden. Für nächstes Jahr bleibt die Steueranlage noch unverändert bei 1,80 Einheiten. Die Stimmberechtigten hiessen das Budget einstimmig gut.

Auch das Geschäft zur Einführung von Betreuungsgutscheinen für die familienexterne Kinderbetreuung genehmigte die Versammlung, ebenso die Halbierung des Aufschlags auf den Gestehungskosten bei den Baulandparzellen an der Alpinastrasse. Damit sinkt der Mindestverkaufpreis auf 345 Franken pro Quadratmeter.