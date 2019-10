Eine Familie mit Erfolgsrezept

Das Erfolgsrezept in Zurflühs Bahnhöfli? Die Familie. Darin sind sie sich einig, Hanspeter, Christine, Marco und Sandro Zurflüh. Hanspeter und Christine Zurflüh wirten seit 30 Jahren im Bahnhöfli, das zuvor bereits Hanspeter Zurflühs Grosseltern und Eltern führten. Die beiden Zurflüh-Söhne sind nach Lehr- und Wanderjahren ebenfalls in den elterlichen Betrieb an der Alten Bernstrasse zurückgekehrt.