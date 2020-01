Energiepreis geht auch an Thun

«Mit dem eLKW können die Schadstoffemissionen und der Lärm deutlich reduziert werden im Vergleich zu einem dieselbetriebenen Fahrzeug», steht in einer veröffentlichten Mitteilung der Stadt Thun. Der eLKW habe sich im Einsatz sehr bewährt. Das Projekt sei eine der Massnahmen im Rahmen der klima- und energiepolitischen Ziele des Gemeinderates und entspreche auch dem Legislaturziel. «Die Stadt stellt sich den Ursachen und Folgen der Klimaveränderung und will in jenen Bereichen, die mit Treibhausgasemissionen massgeblich zur Klimaveränderung beitragen, ein Vorbild sein.» Thun hat sich laut Mitteilung zudem zum Ziel gesetzt, 2023 das Label Energiestadt Gold zu erreichen. (pd)