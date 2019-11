Erdrutschsieg für Beat Bucher

1661 gültige Wahlzettel lagen für die Wahl des Gemeindepräsidenten vor. Auf deren 1157 stand der Name von Beat Bucher. Fast 70 Prozent der Stimmbürger, die an der gestrigen Wahl teilnahmen, befürworteten eine Wahl Buchers. Und erteilten dem Amtsinhaber Christian Anderegg eine Abfuhr: Er kommt auf 420 Stimmen, was 25 Prozent der gültigen Stimmen ausmacht.