Erlesene Trauermusik mit Pauken und Trompeten

Eine ausverkaufte Stadtkirche zeugte am Samstagabend davon, dass der traditionsreiche Cäcilienchor als Spezialist für Oratorien eine feste Konzertgrösse in Thun darstellt. Zusammen mit dem Barockorchester Allegria Musicale aus Biel und den Solistinnen und Solisten Daniela Eaton-Freiburghaus (Sopran), Amanda Schweri (Alt), Martin Hostettler (Tenor) und Martin Weidmann (Bass) erklangen das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart und Georg Friedrich Händels «Funeral Anthem for Queen Caroline». Bei rund 80 Singenden hatten die Herren – nur rund ein Drittel des Chores – alle Kehlen voll zu tun, um Tenor- und Bassstimmen zu liefern, was sie mit Bravour meisterten.