Ernst Reichenbach in stiller Wahl gewählt

Der 60-jährige Sägereivorarbeiter Ernst Reichenbach war bereits vier Jahre Ressortverantwortlicher für die öffentliche Sicherheit der Gemeinde Gsteig und trat zur Wiederwahl an. Da bis letzten Freitag kein weiterer Wahlvorschlag auf der Gemeindeverwaltung eingereicht wurde, gilt er nun vom Gemeinderat in stiller Wahl als wiedergewählt. Das hat Gemeindeschreiber Paul Reichenbach am Montag auf Anfrage bestätigt. Nach einer weiteren Legislatur kommt Ernst Reichenbach auf acht Jahre in der Exekutive. Er könnte dann noch weitere vier Jahre anhängen. Laut dem Organisationsreglement der Gemeinde sind zwölf Jahre Amtszeit möglich.