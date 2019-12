Erster Wohnblock im Freistatt-Perimeter wird abgerissen

Rund die Hälfte der 30 Wohnungen sei mittlerweile nicht mehr bewohnbar, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Konsequenz: Gebäude, deren Leerstand über 50 Prozent ansteigt, werden nun durch Umplatzierungen ganz geleert und zurückgebaut. Der erste Wohnblock am Schützenweg 25 wird voraussichtlich im März 2020 abgebrochen. An der Stelle entsteht bis zur neuen Überbauung Freistatt eine Magerwiese.

Letzter Mietvertrag läuft aus

Bis auf eine Wohnung ist das Gebäude am Schützenweg 25 bereits leer. Der letzte befristete Mietvertrag läuft diesen Monat aus. Die Mieterinnen und Mieter haben alle einen Ersatz gefunden. Die verbleibenden vier Wohnblocks der Siedlung Jägerweg-Schützenweg werden bis spätestens 2024 ebenfalls schrittweise rückgebaut.

Freistatt-Unterlagen beim Kanton

Der Perimeter ist Teil des Areals Freistatt, auf dem eine qualitätsvolle neue Siedlungsentwicklung nach innen geplant ist. Der Thuner Stadtrat hat die entsprechende Zonenplanänderung für die nachhaltige Quartierentwicklung im Sommer 2019 genehmigt. Die Unterlagen wurden dem Kanton zur Genehmigung eingereicht.

Es ist vorgesehen, im Jahr 2021 einen Architekturwettbewerb durchzuführen. Der Baustart der ersten Etappe kann laut der städtischen Medienmitteilung frühestens 2023 erfolgen.