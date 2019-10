Spitäler gewähren Einblick in Berufe

Am 22. Oktober findet im Kanton Bern zum 18. Mal der kantonale Tag der Gesundheitsberufe statt. Dies schreiben die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) und die Organisation der Arbeitswelt (OdA) Gesundheit Bern in einer gemeinsamen Medienmitteilung. «In Zusammenarbeit mit Spitex- und Langzeitorganisationen öffnen acht Spitäler ihre Türen und ermöglichen Jugendlichen im Berufswahlalter einen vertieften Einblick in den Berufsalltag der Gesundheitsberufe», heisst es.