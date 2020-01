«Es ist eine intensive Zeit»

Das Interview macht klar, unter welcher Belastung die Beziehung zwischen Samuel Jost (74) und dessen Sohn Marc (45) steht. Marc Jost sitzt für die EVP im bernischen Grossen Rat, bei den Nationalratswahlen landete er auf dem ersten Ersatzplatz – und er ist Generalsekretär der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Diese kämpft gegen die Ehe für alle und die Erweiterung der Antirassismusstrafnorm auf Homosexuelle, über die wir am 9. Februar abstimmen.

Im Interview berichtet Samuel Jost über sein Coming out mit 54 Jahren und die folgende schwierige Zeit für die Familie. Marc Jost erklärt: «Für mich ist die Bibel in diesem Punkt ganz klar – Sexualität gehört ausschliesslich in die Ehe von Mann und Frau». «Aber du hast mir meine Homosexualität nie zum Vorwurf gemacht!», sagt Samuel Jost. Sein Sohn habe einmal zu ihm gesagt, dass er nie einen anderen Vater gewollt hätte. Das sei bei allem Leid «doch sehr tröstend».

Marc Jost postete das Interview auf Facebook – es wird rege kommentiert. «Wow! So viel Liebe, Respekt, Offenheit und gegenseitiges Verständnis wünschte ich mir in all den politischen, gesellschaftlichen und medialen Auseinandersetzungen um diese emotionalen Themen» schreibt etwa Ruedi Löffel, seines Zeichens ebenfalls EVP-Grossrat.