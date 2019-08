Es läuft wieder etwas in der «Sagi»

An der HV im Juni hatte die Burgergemeinde Uttigen beschlossen, die in ihrem Besitz stehende Sagi weiterhin als Gasthaus zu nutzen. Um für die Gemeinde ein Wirtshaus zu erhalten, sei ja die Liegenschaft einst von der Burgergemeinde gekauft worden, erklärte Burgerpräsident Fritz Senn. Seit Januar dieses Jahres war das Lokal jedoch geschlossen. «Es ist finanziell schwierig, einen Betrieb von dieser Grösse zu verpachten», sagt Senn. Nun sei man sehr glücklich, in Nelly Zimmermann aus Seftigen «eine initiative und versierte Geschäftsführerin» gefunden zu haben, fügt er an.