«Greenfield»-Macherin findet neue Herausforderung am Zürichsee

«Zunächst habe ich etwas gezögert. Weil das Engagement aber zeitlich begrenzt ist und Ende August des nächsten Jahres endet, habe ich zugesagt», sagt Iris Huggler. «Für mich ist es auch eine Chance, meinen Horizont zu erweitern und mal auch ausserhalb meiner Heimat etwas bewirken zu können. Ich freue mich auf die spannende Arbeit in einem neuen Umfeld mit neuen Leuten.»

«Für mich ist es auch eine Chance, meinen Horizont zu erweitern.»Iris Huggler

Die Seebühne Zimmerberg findet anlässlich der 200-Jahr-Feier der gleichnamigen Bank vom 14. bis zum 23. August 2020 statt. Diese unterstützt das Projekt als Presenting Partner. Veranstalter ist hingegen der Verein Seebühne Zimmerberg, budgetiert ist das Projekt mit 2,5 Millionen Franken.

Darsteller tauchen auf

Die Bühnenshow dreht sich um die Seidengeschichte Horgens; Die Tribüne bietet tausend Personen Platz und wird über einen Steg erreicht. Spektakulär: Die Darsteller tauchen aus dem Wasser auf und verschwinden zum Schluss auf demselben Weg wieder. Die Inszenierung findet vor der im Jahr 1904 erbauten Villa Seerose statt, welche damals dem in den USA erfolgreichen Seidenunternehmer Jacques Huber gehörte.

An ihrem Mandat als Mitorganisatorin des Greenfield Festival ändert sich für Iris Huggler nichts. Auch hält die 49-Jährige Einsitz in der Geschäftsleitung des Eidgenössischen Musikfestes 2021, wo sie den Sponsoringbereich betreut. Hingegen hat Huggler ihre Geschäftsanteile an der Jungfrau World Events GmbH verkauft und scheidet per Ende Jahr aus der Firma aus.