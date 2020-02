Fankhauser kehrt in seine Heimat zurück

Philipp Fankhauser, der Bluesmusiker mit Wurzeln in der Kyburgstadt, kehrt für ein Konzert in seine alte Heimat zurück: Er tritt am Freitag, 21. Februar, von 20.30 bis 22.30 im Schadausaal des KKThun auf. Im Gepäck hat er unter anderem die Songs seines aktuellen Albums «Let Life Flow».