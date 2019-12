Fankhausers «Oberländer Album» ist Nr. 1

Mit seiner Band verbrachte er zudem einige Zeit im ansonsten geschlossenen Hotel Giessbach, um die neuen Songs für die Studioaufnahmen vorzubereiten – von diesen Tagen zeugen prächtige Band- und Landschaftsbilder im Booklet zu «Let Life Flow». «Sehr inspirierend» sei der Aufenthalt im Giessbach gewesen, sagte Fankhauser gegenüber dieser Zeitung.

Und: «Ich komme sehr gerne immer wieder in die Region – das Oberland hat etwas ganz Besonderes.» Etwas Besonderes ist für die Schweizerinnen und Schweizer ganz offensichtlich auch die Musik von Philipp Fankhauser – jedenfalls hat «Let Life Flow» die Hitparaden im Sturm erobert: Platz 1 in den iTunes-Charts, Platz 1 in der offiziellen Album-Hitparade. Dafür gibt es auch grad noch Platz 1 in unserer Rubrik «Kopf der Woche». Hochverdient.