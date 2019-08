Farbsinfonien und markante Berggipfel

Malen gehört schon seit langer Zeit zum Leben von Ursula Dubach. Sie lasse sich immer wieder in unbekannte Gebiete der Malerei treiben und sei jedes Mal begeistert von den vielfältigen Möglichkeiten, erklärte die in Hondrich Wohnhafte. In ihrem Atelier stehen die Bilder für die Ausstellung in der Galerie Rosengarten bereit.