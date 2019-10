FC Thun profitiert – vor allem in Sachen Reputation

Am 10. Juni 2015 war zum ersten Mal die Männer-Nationalmannschaft zu Gast in der Stockhorn-Arena – und bezwang in einem bedeutungslosen Testspiel den Fussballzwerg Liechtenstein 3:0. Weit wichtiger ist der erste Auftritt der Frauen-Nati am nächsten Dienstag in der Arena: Sie tritt gegen Kroatien in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 in England an. Für das Team geht es also um viel.