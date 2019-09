Feine Spürnasen bei der Arbeit

«Es ist die Aufgabe des Hunds, vermisste Personen und Gegenstände im Gelände zu suchen. Ihr Figuranten bleibt still und stellt euch tot, bis der Hund bei euch ist», wies Übungsleiter Patrick Mast die Frauen und Männer an. Am Mittwoch fand auf der Alp Günzene ob Reutigen eine ganztägige Suchübung im Gelände statt.