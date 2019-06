Fertig gebaut

Ab Donnerstagabend sind der Lauitorstutz, die Burgstrasse und der Berntorkreisel in Thun wieder für sämtlichen Verkehr in beide Richtungen befahrbar; der Berntorkreisel neu zum Teil zweispurig. «Dank der grossen Anstrengungen aller am Bau Beteiligten kann der Einbahnverkehr auf der Burgstrasse bereits sechs Tage früher als geplant aufgehoben werden», schreiben Kanton Bern und Stadt Thun in einer gemeinsamen Mitteilung.