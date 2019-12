Zwei Personen im Spital nach Alpenrösli-Brand

Am Dienstagnachmittag ist im «Alpenrösli» an der Allmendstrasse 16 in Thun ein Feuer ausgebrochen. Auf Anfrage bestätigte Dominik Jäggi, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern, einen Einsatz wegen eines Brands. «Die Meldung ist bei uns gegen 15.25 Uhr eingegangen», sagte Jäggi. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.