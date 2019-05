Freisinnige wollen weitermachen

«Es gibt sogar Aussicht darauf, dass das Trio noch durch eine Frau ergänzt wird», sagt Simon Brunner. Namen will er erst nennen, sobald sich der Vorstand neu konstituiert hat. «Im Vordergrund steht ein Co-Präsidium», sagt Brunner.

Listenverbindung möglich

In einem nächsten Schritt gehe es nun darum, die Ämter und Aufgabenbereiche im Vorstand zu definieren. Danach wolle die FDP die Strategie für die Wahlen 2020 festsetzen. Möglich sei eine Listenverbindung, sagt Brunner. Das würde bei der Kandidatensuche etwas Druck von der Partei nehmen.

Vielleicht spiele in diesem Zusammenhang auch der Gemeinderat in die Karten der FDP. So könnte die Reduktion des Rates von sieben auf fünf Mitglieder wieder aufs Tapet kommen. «Wir werden sehen», sagt Brunner, der in erster Linie froh ist, dass es mit den Freisinnigen weitergeht. «Der Anfang ist gemacht. Aber jetzt müssen weitere Schritte folgen.»